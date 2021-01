Dieser Effekt sei auf ein 1,16 Prozentpunkte höheres Wachstum für 2021 zu beziffern, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage des Münchner Ifo-Institutes unter 843 Experten aus 107 Ländern hervorgeht. "Nach der andauernden Corona-Krise und ihren drastischen Auswirkungen könnte die Präsidentschaft Bidens nach Ansicht der Befragten ein Hoffnungsschimmer für die Entwicklung der Weltwirtschaft sein", erklärte Ifo-Fachmann Niklas Potrafke. Die Befragten in den USA erwarteten allerdings keine Veränderung für ihr eigenes Land. "Damit beträgt der Gesamteffekt plus 0,98 Prozentpunkte."

Potrafke verwies gleichzeitig darauf, dass von 1949 bis 2012 das Wirtschaftswachstum unter demokratischen Präsidenten in den USA um 1,79 Prozentpunkte höher war als unter republikanischen Präsidenten. "Wenn sich das Muster fortsetzen würde, so kann man auch mit Blick auf die Vergangenheit von höheren Wachstumsraten unter dem Demokraten Joe Biden als unter einer zweiten Amtszeit des Republikaners Donald Trump ausgehen", heisst es in der Studie. Die erste Hälfte der Antworten wurde in den fünf Tagen vor dem Wahltermin am 3. November 2020 eingeholt, die andere Hälfte danach vom 8. bis 13. November. Bidens Amtzeit beginnt am Mittwoch.

(Reuters)