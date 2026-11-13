Das ⁠Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Juli bis September um 0,4 Prozent zum ⁠Vorquartal zu, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag mitteilte und damit ‌eine Schnellschätzung bestätigte. Im Frühjahr hatte das ‌BIP sogar um 0,6 Prozent zugelegt. ​Die Europäische Zentralbank (EZB) hat jüngst darauf verwiesen, dass sich der Dienstleistungssektor mittlerweile erholt hat, nachdem er zu Beginn des Iran-Kriegs abwärts ging.

Das verarbeitende Gewerbe, digitale Dienstleistungen und Exporte profitieren demnach ‌zudem von KI-bezogenen Unternehmensinvestitionen. Auch die staatlichen Ausgaben für Infrastruktur und Verteidigung stärken die Konjunktur. Diese Faktoren dürften das Wachstum aus ​Sicht der EZB auf kurze Sicht weiter stützen.

Das ​Bruttoinlandsprodukt für die Euro-Zone profitierte ​im Sommer von einem Wachstumsschub in Irland - hier waren es satte 5,5 ‌Prozent. Wegen der Präsenz von internationalen Grosskonzernen, die den Standort aus steuerlichen Gründen wählen, kommt es in der irischen Wirtschaft ​immer ​wieder zu starken Schwankungen bei den ⁠BIP-Daten.

Zu den Wachstumslokomotiven im Währungsraum ​zählte in Sommer auch ⁠Spanien: Die viertgrösste Volkswirtschaft der Euro-Zone erzeugte im dritten Quartal ‌ein Plus von 0,6 Prozent, wozu der boomende Tourismus beitrug. Europas grösste Volkswirtschaft Deutschland schaffte dagegen ‌nur ein Wachstum von 0,2 Prozent. Die französische ​Wirtschaft schrumpfte um 0,1 Prozent, und in Italien kam es zu einer Stagnation.

(Reuters)