Das ⁠Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte von Juli bis September um 0,4 Prozent zum ⁠Vorquartal zu, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag mitteilte und damit ‌eine Schnellschätzung bestätigte. Im Frühjahr hatte das ‌BIP sogar um 0,6 Prozent zugelegt. ​Die Europäische Zentralbank (EZB) hat jüngst darauf verwiesen, dass sich der Dienstleistungssektor mittlerweile erholt hat, nachdem er zu Beginn des Iran-Kriegs abwärts ging.