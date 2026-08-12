Economiesuisse, der Gewerbeverband sowie der Arbeitgeberverband stellen sich unter anderem wegen des Fachkräftemangels hinter die Initiative. Die Jungfreisinnigen und die drei grossen Wirtschaftsverbände bewarben am Mittwoch in Bern an einer gemeinsamen Medienkonferenz die Verwaltungsbremse-Initiative. Als zentrales Kampagneninstrument gegen einen «aufgeblähten Bund» stellten die Initianten eine grosse Hüpfburg in Form eines übergewichtigen Bundeshauses vor.