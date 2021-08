Die chinesische Wirtschaft dürfte diesem Jahr um mehr als 8 Prozent wachsen, deutlich über dem offiziellen Ziel von mindestens 6 Prozent. Die Dringlichkeit, die Wirtschaft anzukurbeln, ist in China daher gering. Am Montagabend hiess es jedoch von einer Kabinettssitzung, die Regierung wolle das Wachstum auf einem vernünftigen Niveau halten und gleichzeitig dem Arbeitsmarkt Vorrang einzuräumen. Ein Schwenk hin zum deutschen Modell?

Die nach wie vor vernünftige Wachstumsrate bedeutet, dass China von seinem anhaltenden aufsichtsrechtlichen Durchgreifen wahrscheinlich nicht abrücken wird. Der Nasdaq Golden Dragon China-Index fiel am Montag um fast 4 Prozent. Die regulatorische Umgestaltung des Dienstleistungsbereichs – von Nachhilfeunternehmen über E-Commerce bis hin zu Lebensmittellieferung – hat Spekulationen ausgelöst, dass Peking der Industrieproduktion Vorrang vor dem Servicesektor einräumen könnte. Das wäre eine deutliche Veränderung im Rahmen der staatlichen Wachstumsstrategie.

Ökonomen der DBS, Singapurs grösster Bank, sind der Meinung, dass dieser Wandel tatsächlich stattfindet. China würde damit das deutsche Modell nachahmen, in dem die Produktion den höchsten Stellenwert geniesst. Ökonom Chris Leung ist der Meinung, dass Chinas Wirtschaft einige Merkmale mit Deutschland gemein hat, was erklärt, warum chinesische Regierungsbeamte das deutsche Modell attraktiv finden. Wie in China wird auch das Finanzsystem Deutschlands von Staatsbanken dominiert und die verarbeitende Industrie ist viel grösser als der Finanzsektor. Die deutsche Wirtschaft hat sich in der globalen Finanzkrise 2008 und später während der europäischen Schuldenkrise als widerstandsfähig erwiesen.

Um seine Theorie zu beweisen, wies Leung darauf hin, dass China Anfang des Jahres einige Universitäten in Berufsschulen umgewandelt habe. In Deutschland strebten nur 18 Prozent der Studenten einen Universitätsabschluss an, während der Rest vornehmlich technische Schulen besuche – was laut Leung ständigen Nachschub an qualifizierten Arbeitnehmern für die Industrie sichert. Ein weiteres Beispiel: China ermutigt seine Bürger, Wohnungen zu mieten, anstatt Häuser zu exorbitanten Preisen zu kaufen. In Deutschland mieten 58 Prozent der Menschen ihre Wohnungen.

Leung schrieb: "Die Abkehr Pekings vom angelsächsischen Modell hat bereits begonnen. Das deutsche Modell ist ein starker Kandidat als Wegweiser für Chinas Entwicklung. Die Märkte sollten sich auf Anpassungen des grundlegenden Kurses einstellen, die über die aktuellen regulatorischen Massnahmen hinausgehen. Das produzierende Gewerbe dürfte langfristig die Oberhand haben. Das bedeutet nicht, dass China sich nicht um seine Dienstleistungsbereich kümmert. Aber die relative Wichtigkeit wird sich voraussichtlich ändern."

(Bloomberg)