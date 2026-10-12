Robert E. Hall und Michael Woodford werden für ihre Forschung zur Stabilisierung der Wirtschaft mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet, wie die Königlich-Schwedische Akademie am Montag mitteilte.
(AWP)
Der Wirtschaftsnobelpreis 2026 geht an die US-Ökonomen Robert E. Hall und Michael Woodford.
Robert E. Hall und Michael Woodford werden für ihre Forschung zur Stabilisierung der Wirtschaft mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet, wie die Königlich-Schwedische Akademie am Montag mitteilte.
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