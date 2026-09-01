Der Entscheid sei in etwa so zu erwarten gewesen, so Kunz weiter. Es sei ein «nicht wirklich ein richtiger, sondern ein politischer Entscheid». Schlussendlich sei aber der Bundesrat dafür verantwortlich, weil er sich um einen Entscheid gedrückt und den Ball dem Parlament zugespielt habe, was rechtlich nicht notwendig gewesen sei.