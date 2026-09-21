Dazu haben die Partner eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Die Investitionen für das geplante «Jura Center» sollen sich laut einer Mitteilung vom Montag über sechs Jahre auf rund 40 bis 60 Millionen Franken belaufen. Ziel sei es, in der Schweiz eigene Kompetenzen für die Entwicklung, Personalisierung und Prüfung von Halbleitern mit Post-Quanten-Verschlüsselung aufzubauen.