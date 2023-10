Wisekey erzielte einen Umsatz in Höhe von 22,6 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 21 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entspricht.



Das Unternehmen beendete den Zeitraum ausserdem mit einem Cash-Bestand von 17 Millionen US-Dollar, wie das Unternehmen am Dienstagabend gemäss ungeprüften Zahlen verkündete. "Wir erzielen weiterhin eine robuste Umsatzleistung in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt", wurde CEO Carlos Moreira, zitiert.



Da man eine Beschleunigung der Skalierung bei Schlüsseltechnologien wie Post-Quantum-Computing, Cloud-Infrastruktur, KI und Sicherheitsprotokollen erlebe, sei Wisekey dank seiner Expertise im Netzwerkbereich und des umfangreichen Portfolios bestens gerüstet für zukünftige Chancen und Erfolge.