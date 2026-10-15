Für das Gesamtjahr erwartet Sealsq weiterhin einen Umsatz zwischen 27 und 36 Millionen Dollar. Dies entspräche einem Wachstum von 50 bis 100 Prozent. Im Schlussquartal rechnet das Unternehmen entsprechend mit Erlösen von 11 bis 20 Millionen Dollar, gestützt auf die steigende Nachfrage nach Sicherheitschips, erste Auslieferungen neuer Produkte sowie zusätzliche Umsätze aus dem Halbleiterzentrum in Spanien. Hinzu komme ein saisonal stärkeres Geschäft mit Sicherheitschips.