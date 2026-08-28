Erstmals wurde auch die Produktion pro Landesfläche verglichen: Hier schaffte es die Schweiz sogar aufs Podest und belegte hinter den Niederlanden und Malta den dritten Platz. Zurückzuführen sei dies auf die Wasserkraft und die flächeneffiziente Nutzung von Dächern für Solaranlagen, so die Autoren der Studie. Auch der Anteil der erneuerbaren Stromproduktion am Landesstromverbrauch war mit 70,8 Prozent hoch, was Platz fünf im europäischen Vergleich bedeutete.