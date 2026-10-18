Profitiert eines der politischen Lager von der Situation?

Die Frage stellt sich ein halbes Jahr vor der Präsidentschaftswahl. Auf die Ausschreitungen folgten zunächst Schuldzuweisungen - die Mitte-Regierung von Premier Sébastien Lecornu bezichtigte die Linkspartei, Randale anzustacheln. Diese kritisierte wiederum ein zu hartes Vorgehen der Polizei. Die Regierung ist durch die chaotische Lage sicher geschwächt. Während der Schülerproteste gewann das linke Lager zwar an Zuspruch mit seiner Kritik an der Polizei. Die schweren Ausschreitungen aber spielen nun eher den Rechten und extrem Rechten in die Karten, die mehr öffentliche Ordnung verlangen.