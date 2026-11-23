Der Chipkonzern Nvidia ist nach dem Abgang des Mitgründers Jensen Huang auf der ​Suche nach einer neuen Führungsspitze. Der «Financial ​Times» zufolge hat ​das Unternehmen deswegen bei Haas vorgefühlt. Für Analysten wäre ‌er ebenfalls eine gute Wahl, da er vor seinem Wechsel zu Arm 2013 bei ​Nvidia ​das Geschäft mit Rechenzentrumsprodukten ⁠leitete. Den Chefposten des Chipdesigners ​übernahm Haas 2022 ⁠und führte das im britischen Cambridge ansässige ‌Unternehmen zurück an die Börse. Auf den Entwürfen von Arm basieren die ‌meisten Smartphone- und KI-Prozessoren.