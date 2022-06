Am Montag wurde 2,35 Millionen Dollar für ein Abendessen mit dem Milliardär und bis zu sieben anderen Gästen in dem "Smith & Wollensky Steakhouse" in Manhattan geboten. Die diesjährige Auktion für den Termin mit dem Starinvestor begann am Sonntagabend auf der Online-Plattform eBay und endet am 17. Juni. Innerhalb von sieben Stunden wurde der siebenstellige Betrag erreicht.

Buffett trägt den Spitznamen "Das Orakel von Omaha" und ist dafür bekannt, sich an der Börse meistens richtig zu entscheiden. Seine Investitionen werden daher von Anlegern aufmerksam verfolgt. Fragen zu aktuellen und zukünftigen Investitionsplanen sind während des Abendessens aber Tabu. Ansonsten könne man sich mit dem fünfreichsten Mann der Welt - dessen Vermögen auf 106 Milliarden Dollar geschätzt wird - über alles unterhalten, hiess es.

Der Erlös der seit 2000 stattfindenden Auktion - die inzwischen mehr als 34,2 Millionen Dollar zusammengebracht hat - fliesst an die Stiftung Glide, die sich in San Francisco um Arme und Obdachlose kümmert. Buffett hat sein Geld vor allem mit seiner Versicherungs- und Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway verdient. Die Gesellschaft ist an einer Vielzahl von Unternehmen beteiligt, darunter Versicherungen und eine Güterbahngesellschaft. Der 91-jährige Buffett leitet das von ihm mit gegründeten Unternehmen seit 1965.

(Reuters)