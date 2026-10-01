So zieht es laut einer Befragung des Werbemedienforschers WEMF gerade mal gut jede zwanzigste Person in Betracht, innerhalb der nächsten zwölf Monate Wohneigentum zu erwerben.
Von den konkret 5,3 Prozent an Kaufinteressierten würden derweil gut die Hälfte (55,7 Prozent) eine Eigentumswohnung und der Rest (44,3 Prozent) ein Haus erwerben wollen. Überdurchschnittlich vertreten seien dabei Personen mit einem monatlichen Haushaltseinkommen von mehr als 15'000 Franken, wie WEMF am Donnerstag mitteilte. In dieser Gruppe betrage der Anteil der Kaufinteressierten mit 15,3 Prozent knapp das Dreifache.
Bezüglich Budgetvorstellungen zeigt die Befragung ausserdem, dass über die Hälfte (52,1 Prozent) für Wohneigentum bis zu einer Million Franken ausgeben würde. Knapp ein Viertel (24,0 Prozent) hat ein Budget zwischen einer und zwei Millionen Franken.
(AWP)