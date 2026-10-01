Von den konkret 5,3 Prozent an Kaufinteressierten würden derweil gut die Hälfte (55,7 Prozent) eine Eigentumswohnung und der Rest (44,3 Prozent) ein Haus erwerben wollen. Überdurchschnittlich vertreten seien dabei Personen mit einem monatlichen Haushaltseinkommen von mehr als 15'000 Franken, wie WEMF am Donnerstag mitteilte. In dieser Gruppe betrage der Anteil der Kaufinteressierten mit 15,3 Prozent knapp das Dreifache.