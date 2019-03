Der Immobilien-Wahnsinn in den Städten an der US-Westküste war legendär: Käuferschlangen bei Hausbesichtigungen, Gebote ohne vorherige Besichtigung, Gebote sogar, die Hunderttausende Dollar über dem Angebotspreis liegen.

Das ist nun alles vorbei.

Fragen Sie nur Kelly Randall, eine Amazon-Mitarbeiterin, die ihr renoviertes Appartement in Seattle für 539'000 Dollar angeboten hat - ein Schnäppchen im Vergleich zu den 615'000 Dollar, die ihre Freundin letztes Jahr für eine kleinere Wohnung im selben Gebäude erzielte. Knapp vier Monate und vier Preissenkungen später wartet Randall immer noch auf einen Interessenten. "Mein Timing ist mies", sagte sie. "Es ist etwas frustrierend."

Zum ersten Mal seit Jahren haben die Käufer die Oberhand zu Beginn der wichtigen Frühjahrssaison für den Hauserwerb in den USA. Nirgends ist diese Verschiebung ausgeprägter als in den zuvor heiss gelaufenen Märkten in Gebieten wie Seattle, San Francisco und Denver. Dort sind die Bieterwettbewerbe verschwunden, und die Dauer, welche die Objekte am Markt sind, nehmen zu. Die Preisentwicklung schwächt sich ab oder ist sogar negativ. Die Städte im Westen, dem Zentrum des jüngsten Immobilienbooms, führen nun die Abschwächung an.

Die Gründe sind unterschiedlich, sie reichen vom Anstieg der Hypothekenzinsen im vergangenen Jahr bis zur Volatilität der Technologieaktien. Aber die einfachste Erklärung ist, dass nach Jahren mit ständig steigenden Preisen in vielen Gegenden sich nur noch die wohlhabendsten Käufer die eigenen vier Wände leisten können. In vielen Teilen des Westens haben sich die Eigenheimpreise seit der Rezession mehr als verdoppelt, während die Einkommen weit weniger gestiegen sind.

"Es gibt eine grosse Diskrepanz", sagte Lawrence Yun, Chefökonom des nationalen Verbands der Immobilienmakler. "Die Leute können das nicht aufholen." Nachdem die Preise sinken und mehr Objekte in der geschäftigsten Verkaufsphase an den Markt kommen, haben Käufer, die über die erforderlichen Mittel verfügen, eine neue Chance am Markt mitzuspielen. Verkäufer stehen unterdessen einem "Realitätscheck" gegenüber, sagte Yun.

Verlangsamung in Seattle

Seattle ist ein Paradebeispiel für die Trendwende. Der Preis für ein mittleres Einfamilienhaus hat sich seit 2012 auf 560'000 Dollar verdoppelt, angeheizt von einem von Amazon angeführten Tech-Boom, der eine ganze Reihe hochbezahlter Mitarbeiter hereinbrachte. In der Regel werden Häuser innerhalb einer Woche verkauft, erhalten manchmal zehn oder mehr Angebote, und Käufer verzichten auf Hausbesichtigungen.

Jetzt wendet sich das Blatt. Die durchschnittlichen Preise für Einfamilienhäuser in King County, wozu auch Seattle gehört, sanken im Januar um 3 Prozent. Das ist der erste jährliche Rückgang seit 2012, berichtet der Makler Redfin. Bei etwa einem Sechstel der angebotenen Objekte in dem Ballungsgebiet gab es in den zwölf Monaten bis Januar Preissenkungen, eine doppelt so hohe Quote wie im Vorjahr.

Es kann sich natürlich um eine kurze Erholungspause nach Jahren der Übertreibungen handeln. Wirtschaft und Arbeitsmarkt in Seattle bleiben stark, und der private Wohnungsmarkt ist im Vergleich zu anderen Teilen des Landes nach wie vor angespannt. Die Eigenheimverkäufe beginnen, sich von einem lauen Herbst und Winter zu erholen, sagen Immobilienmakler.

Ohne Frage ist die Suche nach einem Haus für Leute wie Hector Perez, der im letzten Jahr für einen Job bei Amazon nach Seattle zog und Horrorgeschichten über den verrückten Markt gehört hatte, einfacher geworden. Der gebürtige Texaner und seine Frau Kate waren angenehm überrascht, als sie in der Nähe des Gebiets Queen Anne ein neues Zuhause fanden, das seit über einem halben Jahr auf dem Markt war. Der ursprüngliche Listenpreis von fast 1,4 Millionen Dollar war bereits um rund 160'000 Dollar reduziert.

Der Faktor Amazon könnte wieder eine Rolle am Markt spielen. Es gibt Besorgnis, dass das Unternehmen, auf das etwa ein Fünftel der Büroräume in Top-Lagen von Seattle entfällt, möglicherweise sein Wachstum in der Stadt verlangsamt. Letzten Monat sagte der Tech-Riese, dass er nicht vorhabe, in den von ihm angemieteten neuen 37-stöckigen Turm zu ziehen, der in der Innenstadt gebaut wird. Amazon lehnte eine Stellungnahme ab.

Kalifornien, Denver

Die breite Abkühlung deutet darauf hin, dass grössere Kräfte dahinter stehen als ein einzelnes Unternehmen oder eine Branche. Die Eigenheimverkäufe im Januar lagen sowohl in Südkalifornien als auch in der San Francisco Bay Area auf 11-Jahres-Tiefstständen, berichtete CoreLogic Inc. In den Regionen Portland, Oregon und Denver sanken die Preise in diesem Jahr zum ersten Mal seit 2012.

In der Bay Area könnte der Markt in San Francisco einen Schub von den bevorstehenden Börsengängen von Lyft, Uber und Pinterest erhalten, da diese neue Millionäre hervorbringen, sagt Patrick Carlisle, Chef-Marktanalyst für die Region beim Makler Compass. Aber im Silicon Valley habe es eine dramatische Verlangsamung gegeben, sagte er. In Santa Clara County - der Heimat von Google und Apple - fiel der durchschnittliche Hauspreis im vierten Quartal um 1 Prozent auf 1,25 Millionen US-Dollar, nach einem Anstieg von 27 Prozent im Vorjahr.

"Santa Clara war unglaublich heiss", sagte Carlisle. "Aber es gab eine Reaktion auf die hohen Preise. Hinzu kam die Zinserhöhung im letzten Jahr und der Rückgang der Aktienkurse, so dass die Leute plötzlich viel vorsichtiger werden."

(Bloomberg)