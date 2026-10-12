Auch bei den verschiedenen Gemeindetypen gibt es Unterschiede. Einfamilienhäuser verteuerten sich in Zentrumsgemeinden innert Jahresfrist mit 5,2 Prozent am stärksten. Bei Eigentumswohnungen verzeichneten touristische Gemeinden mit einem Plus von 7,9 Prozent den grössten Preisanstieg. In den Zentren fiel dieser mit 1,6 Prozent deutlich geringer aus.