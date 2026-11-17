Das entsprach einer «signifikanten» Erhöhung gegenüber dem Vorjahr, wie das Bundesamt für Statistik am Dienstag mitteilte.
Die Wohnkosten stiegen von 2023 auf 2014 gemäss Haushaltsbudgeterhebung des Bundesamts für Statistik (BFS) von durchschnittlich 1449 auf 1546 Franken pro Monat. Sie seien damit der grösste Posten der Konsumausgaben der Schweizer Haushalte gewesen. Diese betrugen alles zusammengezählt 5244 Franken pro Monat oder 50,2 des Bruttoeinkommens.
31 Prozent des Bruttoeinkommens oder durchschnittlich 3240 Franken entfielen auf die obligatorischen Ausgaben. Dazu gehören an erster Stelle die Steuern mit durchschnittlich 1274 Franken pro Monat, was 12,2 Prozent des Einkommens entsprach. Es folgten die Sozialversicherungsbeiträge (10,2 Prozent) und die Krankenkassenprämien (7,2 Prozent).
Im schweizerischen Durchschnitt blieben den Haushalten gemäss Statistik 1578 Franken pro Monat oder 15,1 Prozent des Einkommens fürs Sparen übrig. Dies sei indes je nach Einkommen sehr unterschiedlich gewesen, heisst es. Die Haushalte der untersten Einkommensklasse mit weniger als 4933 Franken an Bruttoeinkommen hätten oft mehr Geld ausgegeben, als sie eingenommen hätten.
Einkommen blieben stabil
Das durchschnittlich verfügbare Einkommen der Schweizer Privathaushalte habe sich von 2023 auf 2024 nur wenig geändert, heisst es. Es stieg von 7186 auf 7209 Franken pro Monat. Das verfügbare Einkommen berechnet sich nach dem Abzug der obligatorischen Ausgaben.
Das verfügbare Einkommen ist ungleich verteilt. So lag dieses bei 61 Prozent der Haushalte unter dem schweizerischen Mittelwert.
(AWP)