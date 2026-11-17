Im schweizerischen Durchschnitt blieben den Haushalten gemäss Statistik 1578 Franken pro Monat oder 15,1 Prozent des Einkommens fürs Sparen übrig. Dies sei indes je nach Einkommen sehr unterschiedlich gewesen, heisst es. Die Haushalte der untersten Einkommensklasse mit weniger als 4933 Franken an Bruttoeinkommen hätten oft mehr Geld ausgegeben, als sie eingenommen hätten.