Laut den Behörden nutzen die Trickser unterschiedliche Umgehungstaktiken. Häufig melden sie sich im Dorf an, ohne ihren Lebensmittelpunkt in der Gemeinde zu haben. Andere haben ihre Firmensitze in der Gemeinde. Anstatt vor Ort zu arbeiten, verbringen sie dann aber ihre freien Tage im Bergdomizil. Kontrollen in Mehrfamilienhäusern hätten gezeigt, dass teilweise bis zu 40 Prozent der Erstwohnungen Unregelmässigkeiten aufweisen.