Trump landete wenige Stunden nach den Reden der beiden Staatschefs in China. Xi ‌begrüsste Trump persönlich am Flughafen – es war das erste Mal seit Xis Amtsantritt, dass er einem Staatsgast diese Ehre erwies. Er ‌erwiderte damit eine Geste Trumps bei ihrem letzten Treffen im September auf dem US-Militärstützpunkt Joint Base ​Andrews. Die beiden Präsidenten umarmten sich kurz und wechselten einige Worte, bevor sie zu ihren Wagenkolonnen gingen. «China ist ein Land der Etikette und hat die Tradition, Höflichkeit zu erwidern», sagte Xi laut amtlicher Nachrichtenagentur Xinhua. Er freue sich auf Gespräche über die chinesisch-amerikanischen Beziehungen, die Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum und die Weltlage, erklärte Xi demnach weiter. Trump sagte Xinhua zufolge, jedes Treffen mit Xi sei «sehr angenehm» gewesen.