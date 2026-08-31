Putin: SCO nun vollwertige internationale Organisation

China steht in der EU, in der Ukraine und in den USA in der Kritik, Russland mit wichtigen Wirtschaftsgütern unter Umgehung von Sanktionen zur Seite zu stehen. Russland wiederum füllt seine Kriegskasse auch mit dem Verkauf von Öl und Gas an das energiehungrige Nachbarland. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zum 35. Unabhängigkeitstag seines Landes vor einer Woche Peking aufgefordert, sich für ein Ende des Krieges einzusetzen.