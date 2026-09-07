Die ​Preise für die neuen ​Geräte beginnen bei 1540 Dollar (Xiaomi) beziehungsweise 2980 Dollar (Huawei). Beide Unternehmen betonten ‌bei der Produktvorstellung den hohen Kostendruck durch die in den vergangenen Monaten rasant gestiegenen Preise für Speicherchips. Mit hochpreisigen Falt-Handys ​wollen Smartphone-Anbieter ​ihre Gewinnmargen verbessern. Bislang dominiert ⁠Samsung mit Modellen wie dem ​Galaxy Z Fold8 und ⁠dem Z Flip8 diesen kleinen, aber wachstumsstarken Markt. ‌In China erreicht Huawei den Experten des Branchendienstes Smart Analytics Global zufolge in dieser Produktkategorie jedoch einen Marktanteil ‌von 68 Prozent.