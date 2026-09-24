Einen wesentlichen Meilenstein markierte die Börsenkotierung der Portfoliogesellschaft Veraxa Biotech an der Nasdaq, schreibt Xlife. Nach dem Börsengang richtet sich der Fokus nun auf die operative Weiterentwicklung der Onkologie-Pipeline sowie die Umsetzung industrieller Partnerschaften für die Technologieplattformen und deren Produkte. Die hierfür gesicherte Finanzierungsbasis schaffe die Grundlage, um die nächsten Entwicklungsschritte und die Bewertung der Veraxa Biotech voranzutreiben. Gleichzeitig seien zahlreiche strategische und wissenschaftliche Fortschritte innerhalb des Portfolios erzielt worden.