Ed Yardeni revidiert seinen Ausblick für den breiten US-Aktienmarkt vor dem Hintergrund eines massiven Ausverkaufs, der den Leitindex in eine technische Korrektur befördert hat.
Der Präsident und leitende Anlagestratege von Yardeni Research erwartet, dass der Index das Jahr 2026 bei 7500 Punkten beenden wird. Das bedeutete einen Rückgang gegenüber dem im September prognostizierten - und bereits nach unten korrigierten - Zielwert von 7900 Punkten. Dennoch entspräche dies für US-Aktien einer Erholung von mehr als 8 Prozent gegenüber dem Stand vom vergangenen Freitag.
Sorgen hinsichtlich der Tragfähigkeit des KI-Trends haben den S&P 500 sieben Tage in Folge nach unten gedrückt, während der technologielastige Nasdaq 100 Index gerade seine schlechteste Woche seit März 2020 verzeichnete. Laut Yardeni wurden zudem Halbleiteraktien schwer getroffen - ausgelöst durch Nachrichten über strengere US-Exportbeschränkungen, die als Reaktion auf Vorwürfe erfolgten, wonach Nvidia und andere amerikanische Branchenkollegen ihre Produkte indirekt nach China verkauften.
«Es besteht die Sorge, dass strengere Exportkontrollen die Nachfrage nach Chips verringern und deren Preise drücken könnten», so Yardeni in einer Analyse. «Sollte dies der Fall sein, dürfte auf den Rückgang der Bewertungskennzahlen in der Branche schon bald eine Verlangsamung des Gewinnwachstums oder sogar ein tatsächlicher Gewinnrückgang folgen.»
Als Yardeni im September zuletzt seine Prognose für den S&P 500 senkte, wurde er hinsichtlich Aktien vorsichtiger - in der Erwartung, dass sich durch die Reaktion auf die US-Zwischenwahlen in diesem Monat Kaufgelegenheiten ergeben würden.
«Wir haben eine deutlich grössere Kaufgelegenheit bekommen, als wir erwartet hatten», schrieb er. «Wir hatten mit einem Rücksetzer gerechnet. Daraus ist eine Korrektur geworden.» Der Index werde wahrscheinlich nicht in einen Bärenmarkt abrutschen, da kein drohender wirtschaftlicher Abschwung in Sicht sei, so Yardeni.
Zudem bleibt der Stratege optimistisch, was den Ausblick für das kommende Jahr betrifft. Yardeni prognostiziert, dass der S&P 500 das Jahr 2027 bei einem Stand zwischen 8500 und 9000 Punkten beenden wird - ein Anstieg von bis zu etwa 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau. Es handelt sich um eines der optimistischsten Kursziele unter den von Bloomberg erfassten Strategen an der Wall Street.
Die starken Verkäufe in der vergangenen Woche führten zudem zu einem deutlichen Anstieg des wichtigsten Volatilitätsindikators am Aktienmarkt. Der Cboe Volatility Index, besser bekannt als VIX, kletterte auf den höchsten Stand seit April 2025. Yardeni äusserte jedoch Zweifel daran, dass dieser «Angstindikator» noch wesentlich weiter steigen werde – schliesslich sei «keine Rezession in Sicht».
Goldman Sachs sieht Einstiegspunkt bei US-Aktienpunkt
Während Yardeni für die verbleibenden Handelswochen am amerikanischen Aktienmarkt skeptischer geworden ist, sehen die Strategen der US-Bank Goldman Sachs einen günstigen Einstiegspunkt gekommen. Sie sind der Ansicht, dass der Ausverkauf der vergangenen Woche eine attraktive Gelegenheit bietet, bei US-Aktien zuzugreifen.
Dennoch warnt die Bank, dass die Gesamtpositionierung der Anleger weiterhin auf einem hohen Niveau liegt - was darauf hindeutet, dass die für eine substanzielle Erholung erforderliche umfassende Kapitulation noch ausstehen könnte.
Der «Volatility Panic Index» der Bank schnellte am Freitag auf 9,8 von 10 Punkten hoch und näherte sich damit historischen Extremwerten. Hedgefonds haben ihr Engagement massiv zurückgefahren; Daten aus dem Prime-Brokerage-Bereich der Bank zeigen, dass weltweit bereits die dritte Woche in Folge Aktien verkauft wurden. Leerverkäufe überstiegen Long-Positionen um den Faktor 1,5 zu 1, wobei Leerverkäufe bei einzelnen US-Aktien den höchsten wöchentlichen Stand seit Juni 2022 erreichten. Fundamental orientierte Long-Short-Fonds haben ihren «Net Leverage» - ein Mass für ihre Risikobereitschaft - auf 42,3 Prozent gesenkt, den niedrigsten Stand seit einem Jahr.
Der Abbau von Aktienpositionen durch Hedgefonds ist «ziemlich weit fortgeschritten», und die Märkte nähern sich einem Punkt für einen «taktischen Einstieg», heisst es aus den Handelsräumen der Bank. Es gibt jedoch weiterhin einige wesentliche Belastungsfaktoren: Die allgemeine Aktienmarktpositionierung ist nach wie vor hoch, es wird erwartet, dass die Federal Reserve die Zinsen weiter anhebt, und die künftigen Erträge aus den massiven Investitionen in künstliche Intelligenz bleiben ungewiss.
«Generell lässt sich sagen, dass Panik - wie wir sie kürzlich erlebt haben - eine gute Gelegenheit war, das Risiko zu erhöhen», schrieben die Händler der Bank in ihrer Mitteilung. «Doch bei der aktuellen Ausgangslage gibt es zwei wesentliche Unterschiede, bei denen wir auf Gegenwind stossen.»
Laut Goldman stellt die US-Notenbank (Fed) das grösste Risiko für eine nennenswerte Erholung am US-Aktienmarkt dar. Die Händler der Bank verweisen auf Parallelen zum vierten Quartal 2018. Damals brachten der Straffungszyklus der Fed und eine nachlassende Risikobereitschaft die US-Aktien an den Rand eines Bärenmarktes. Nach einem heftigen Ausverkauf im Oktober 2018 gab der S&P 500 noch einmal um 6,8 Prozent nach, bevor er seinen Tiefpunkt erreichte. In den fünf historischen Fällen, in denen der von Goldman entwickelte «Panik-Index» während eines Zinsanhebungszyklus einen Wert von über 9 erreichte, verzeichnete der S&P 500 in den darauffolgenden drei Monaten einen durchschnittlichen Zuwachs von lediglich 0,4 Prozent.
Die zweite wichtige Variable ist die breitere Anlegerpositionierung, die - anders als bei Hedgefonds - keinen starken Abbau von Aktienengagements aufweist. Der «US Equity Sentiment Indicator» von Goldman, der neun verschiedene Positionierungskennzahlen für Gruppen wie Investmentfonds und Privatanleger erfasst, liegt weiterhin im 75. Perzentil der historischen Werte. Seit Beginn des vierten Quartals sind fast 170 Milliarden US-Dollar in US-Aktienfonds sowie börsengehandelte Fonds (ETFs) geflossen; zudem liegt das Engagement von Vermögensverwaltern in Aktien-Futures im 82. Perzentil der Daten der vergangenen zehn Jahre.
«Insgesamt haben wir am Volatilitätsmarkt ein enormes Mass an Panik sowie eine Kapitulation innerhalb der Hedgefonds-Branche beobachtet – allerdings blieb der umfassende Ausverkauf durch Anleger aus, der in der Vergangenheit stets die stärksten Erholungsphasen einleitete», schrieben Händler von Goldman Sachs.
Der Ausverkauf am US-Aktienmarkt beschleunigte sich am Freitag, nachdem gleich zwei Ereignisse für Druck sorgten: die Absetzung von Jensen Huang bei Nvidia sowie der Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen. Der S&P 500 gab um 3,7 Prozent nach und weitete damit seinen Rückgang gegenüber dem Allzeithoch vom Oktober auf mehr als 10 Prozent aus. Der Nasdaq 100 Index fiel um 5,6 Prozent; damit verzeichnete er seine schlechteste Woche seit März 2020 und hat seit seinem jüngsten Höchststand fast 20 Prozent an Wert verloren.
Die technischen Rahmenbedingungen bleiben zudem fragil. Trendfolgestrategien - etwa durch sogenannte Commodity Trading Advisors (CTAs) - üben weltweit weiterhin Verkaufsdruck aus. Händlern zufolge liegt der Grossteil der verbleibenden Risiken zudem ausserhalb der USA. Die Modelle von Goldman zeigen, dass CTAs bei US-Aktien bereits Short-Positionen halten; bei einer Erholung des Aktienmarktes würden sie hingegen zu Käufern werden. Dennoch stellen eine geringe Liquidität sowie eine negative «Gamma-Positionierung» bei Händlern - bei der diese gezwungen sind, Aktien in einer Abwärtsphase zu verkaufen - ein kurzfristiges Risiko dar.
(Bloomberg/cash)