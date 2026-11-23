Laut Goldman stellt die US-Notenbank (Fed) das grösste Risiko für eine nennenswerte Erholung am US-Aktienmarkt dar. Die Händler der Bank verweisen auf Parallelen zum vierten Quartal 2018. Damals brachten der Straffungszyklus der Fed und eine nachlassende Risikobereitschaft die US-Aktien an den Rand eines Bärenmarktes. Nach einem heftigen Ausverkauf im Oktober 2018 gab der S&P 500 noch einmal um 6,8 Prozent nach, bevor er seinen Tiefpunkt erreichte. In den fünf historischen Fällen, in denen der von Goldman entwickelte «Panik-Index» während eines Zinsanhebungszyklus einen Wert von über 9 erreichte, verzeichnete der S&P 500 in den darauffolgenden drei Monaten einen durchschnittlichen Zuwachs von lediglich 0,4 Prozent.