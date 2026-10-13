Die Aktie von Ypsomed steigt am Dienstag im frühen Handel um 1,6 Prozent auf 366 Franken. Der Titel hat in diesem Jahr 10 Prozent gewonnen, liegt aber relativ deutlich unter dem Jahreshöchststand, der Mitte August bei 414 Franken erreicht wurde.
Grund für den Kursschub der Ypsomed-Aktie am Dienstag ist die Bank Berenberg, welche den Titel neu abdeckt. Die Analysten empfehlen Ypsomed mit «Kaufen» und einem Kursziel von 450 Franken. Das entspricht einem Entwicklungspotenzial von 25 Prozent.
Berenberg rechnet beim Spezialisten für Selbstinjektionssysteme mit Sitz in Burgdorf mit höheren Verkaufsvolumen und entsprechendem Umsatzwachstum bei hohen Gewinnmargen.
Anderer Ansicht war die UBS vor einem Monat, welche die Ypsomed-Aktie von «Buy» auf «Neutral» herabgestuft hatte. Dies führte am selben Tag noch zu einem Kurssturz von über 7 Prozent.
Grund waren die gesunkenen Erwartungen der UBS-Analysten an das Novo-Nordisk-Abnehmmedikament CagriSema, für welches Ypsomed Autoinjektoren liefert. Das Kursziel wurde auf 400 von 425 Franken gesenkt.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die Ypsomed beurteilen, liegt laut Bloomberg bei 399 Franken. Ypsomed veröffentlicht die Halbjahreszahlen am 11. November.