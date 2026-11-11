Neue Kundenprojekte schüren Optimismus

«Unser erstes Halbjahr als Pure-Play-Anbieterin zeigt, was ein konsequenter Fokus bewirken kann», wird Ypsomed-Chef Simon Michel in der Mitteilung zitiert. «Wir sind stark gewachsen, haben unsere Margen trotz des Hochlaufs neuer Produktionskapazitäten auf hohem Niveau gehalten und mehr Kundenprojekte gewonnen als je zuvor in einem Halbjahr.» Vor allem die vielen neu hinzugewonnenen Kundenprojekte stimmten ihn zuversichtlich, so der Manager weiter.