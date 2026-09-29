Die Herstellerin von Injektions- und Infusionssystemen Ypsomed und ihr Partner bieten laut den Angaben eine integrierte Lösung auf der YpsoDose-Plattform von der Entwicklung bis zur Montage an. Pharmaunternehmen erhalten einen vereinfachten Zugang zu einer durchgängigen Lieferkette für Kombinationen aus Medikament und Injektionssystem.