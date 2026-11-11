Chefökonom Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank (HCOB) verweist auch darauf, dass sich die sogenannte Super-Kernrate beschleunigt hat, die Dienstleistungen ohne Wohnen ‌berücksichtigt. Sie wird gerne herangezogen, um den tatsächlichen Inflationstrend besser zu erfassen. «Das sind für sich gesehen Daten, die unsere Erwartung einer Fed-Zinsanhebung im Dezember bestätigen», so der Experte. Von einem «Done-Deal» sollte man seiner Meinung nach aber noch nicht sprechen. Denn zum einen befinde sich der Ölpreis gerade im Sinkflug. Zum anderen könne man angesichts der jüngsten ​Nervosität an ​den Aktienmärkten nicht ausschliessen, dass es bis zur nächsten Fed-Sitzung doch noch turbulent an ⁠den Finanzmärkten zugehe.