In Zahlen ausgedrückt: Das Gesamtvermögen der Schweizer Millionäre erreichte per Ende 1,52 Billionen US-Dollar, nachdem es in 2022 noch um gut 3 Prozent geschrumpft war. Dieses Vermögen verteilte sich auf 493'600 Personen. Macht im Schnitt also knapp 3,1 Millionen Dollar pro Millionär in der Schweiz.