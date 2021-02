Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit), an dem der französisch-deutsche Konzern seinen Erfolg misst, lag bei 1,71 (2019: 6,95) Milliarden Euro, wie Airbus am Donnerstag in Toulouse mitteilte. Corona-bedingte Sonderbelastungen von 1,1 Milliarden Euro seien darin bereits enthalten. Der Umsatz ging um 29 Prozent auf 49,9 Milliarden Euro zurück. Der Abbau von mindestens 15'000 Stellen riss Airbus im vergangenen Jahr unter dem Strich jedoch erneut mit 1,13 (minus 1,36) Milliarden Euro in die Verlustzone. Eine Dividende soll es deshalb für 2020 nicht geben.

Für das laufende Jahr stellte Vorstandschef Guillaume Faury ein bereinigtes Ebit von zwei Milliarden Euro in Aussicht, wenn die Weltwirtschaft nicht noch einmal einbreche. Die Zahl der ausgelieferten Verkehrsflugzeuge soll auf dem Niveau von 2020 (566) bleiben.

(Reuters)