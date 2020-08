Der heute vorgestellte Halbjahresbericht zeige ein ausgeglichenes Ergebnis vor einmaligen Transaktionskosten aus dem IPO, schreibt die seit dem 12. Juni an der SIX kotierte Immobiliengesellschaft. Dies sei auch dank der ersten positiven Wertveränderungen von 0,54 Millionen möglich gewesen.

Der Betriebsaufwand belief sich derweil auf 2,3 Millionen Franken und das betriebliche Ergebnis lag mit 1,9 Millionen im Minus. Unter dem Strich resultierte ein Konzernergebnis von -1,99 Millionen Franken.

Der Buchwert der Renditeliegenschaften belief sich per 30. Juni 2020 auf 168,2 Millionen Franken. Ina Invest besitze ein regional "gut" diversifiziertes Immobilienportfolio an attraktiven Lagen in der Schweiz mit einem Entwicklungsanteil von derzeit 100 Prozent.

Einen konkreten Ausblick auf das Gesamtjahr machte die Gesellschaft in der Mitteilung keinen. In unmittelbarer Zukunft liege der Schwerpunkt auf der weiterhin erfolgreichen Vermarktung des Tender-Hochhauses, die am 1. September starte, heisst es lediglich. Zusätzlich würden weitere Investitionsmöglichkeiten evaluiert, die der Strategie von Ina Invest entsprechen.

