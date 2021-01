Der Betriebsgewinn EBITDA übersteige die in der Prognose anvisierten 45 bis 55 Millionen US-Dollar, teilte Kudelski am Freitag mit. Zu verdanken sei dies unter anderem dem günstigen Einfluss der Kostenmassnahmen. Zudem habe sich das Geschäft resistenter gegenüber den Auswirkungen der Coronakrise gezeigt als angenommen, heisst es in der Mitteilung weiter. Auch der Geldfluss beziehungsweise der Cash Flow für das Gesamtjahr schätzt Kudelski als stark ein.

Die grösste Sparte Digital TV, die Verschlüsselungskarten für Satelliten- oder Kabelsender produziert, habe besonders von den Kostensparmassnahmen sowie von einem positiven Pensionskasseneffekt profitiert. Zudem hätten sich zunächst erwartete Risiken nicht manifestiert, was die Entwicklung begünstigt habe.

Im Bereich Cybersicherheit habe sich das positive Momentum der europäischen Wirtschaft im vierten Quartal beschleunigt. Zudem habe der Umbau im US-Geschäft zu einer Verbesserung der Bruttomargen geführt. Bei Skidata, das Zugangssysteme für Parkhäuser oder Skilifte herstellt, litt zwar der Umsatz unter den Lockdowns. Die Kosten wurden aber reduziert.

Die Aktie reagiert positiv auf die Zahlenpublikation. Im vorbörslichen Handel steigen die Titel um 3,6 Prozent.

Kudelski gibt die vollständigen Ergebnisse am 25. Februar 2021 bekannt.

(AWP)