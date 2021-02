Das ist zwar 8,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, liegt aber am oberen Ende der wiederholt angehobenen Gewinnprognose. Für das laufende Jahr stellte der Dax-Konzern am Dienstag Ergebnisse über dem Vor-Pandemie-Niveau von 2019 in Aussicht: Im Kerngeschäft wird ein Mengenwachstum zwischen zehn und 15 Prozent erwartet. Das Ebitda soll 2021 zwischen 1,7 und 2,2 Milliarden Euro liegen und im ersten Quartal zwischen 700 und 780 Millionen Euro.

Der Umsatz sank 2020 um 13,7 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro. Trotz Zuwächsen im vierten Quartals konnte der Konzern nach eigenen Angaben die pandemiebedingten Einschnitte im ersten Halbjahr nicht vollständig ausgleichen. Unter dem Strich sank der Nettogewinn um 16,8 Prozent auf 459 Millionen Euro. An die Aktionäre soll dennoch eine Dividende von 1,30 Euro je Aktie ausgezahlt werden und damit 0,10 Euro mehr als vergangenes Jahr. Covestro peilt künftig eine Ausschüttungsquote von 35 bis 55 Prozent des Nettogewinns an.

(Reuters)