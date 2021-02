Die Erlöse kletterten im vierten Quartal um 40 Prozent auf 322 Millionen Dollar, wie das im September an die New Yorker Börse gegangene US-Unternehmen Palantir mitteilte. Der Verlust verringerte sich leicht um sieben Prozent auf 148,3 Millionen Dollar. Für das laufende Quartal peilt das vom deutsch-amerikanischen Investor und Milliardär Peter Thiel 2003 mitgegründete Unternehmen, das inzwischen auch Grosskonzernen wie Rio Tinto und IBM Daten aufbereitet, ein etwas höheres Umsatzwachstum um rund 45 Prozent an. Die Aktie, die seit dem Börsengang deutlich zugelegt hat und auch immer wieder im Forum "WallStreetBets" der Internet-Plattform Reddit im Zusammenhang mit dem Gamestop-Hype genannt wurde, fiel vorbörslich.

(Reuters)