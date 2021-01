Der Vorstand stellt für 2021 laut einer Mitteilung vom Dienstag ein Umsatzwachstum um 5 bis 8 Prozent sowie einen Gewinn je Aktie von 9,20 bis 9,70 US-Dollar in Aussicht. Im Corona-Jahr 2020 blieben die Erlöse mit knapp 32,2 Milliarden Dollar in etwa konstant. Unter dem Strich blieben für die Aktionäre knapp 5,4 Milliarden Dollar übrig und damit rund 18 Prozent mehr als noch im Jahr, was 9,32 Dollar je Aktie entspricht. Damit schnitt 3M besser ab als von Analysen erwartet. Die Aktien legten im vorbörslichen US-Handel zu.

Während die Geschäfte des Herstellers von Atemschutz- und Gesichtsmasken mit Produkten rund ums Heimwerken, Sicherheit, Reinigung und Halbleiter zuletzt weiter gut liefen, belastete die Corona-Krise etwa die Nachfrage nach Büromaterialien und bestimmten Krankenhauszubehör.

(AWP)