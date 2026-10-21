Zehnder werde das mit dem Minderheitspartner BBMG Corporation betriebene Gemeinschaftsunternehmen Zehnder China Indoor Climate liquidieren, teilte die Gruppe am Mittwoch mit. Im Zuge der Schliessung der Lüftungsgerätefabrik in Dachang werden laut Zehnder rund 80 Stellen abgebaut, 30 davon in der Verwaltung und 50 in der Produktion. Das Unternehmen erwartet einen Restrukturierungsaufwand in Höhe von rund 8,0 Millionen Euro, wovon rund 3,0 Millionen liquiditätswirksam sein sollen. Die jährlichen Kosteneinsparungen beziffert Zehnder bei rund 1,5 Millionen.