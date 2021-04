Der Umsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozent auf 5,36 Milliarden Franken, wie LafargeHolcim am Freitag mitteilte. Auf vergleichbarer Basis (like for like), also bereinigt um Devestitionen, Zukäufe und Währungen, wurde ein Plus von 7,4 Prozent erreicht.

Der EBIT lag mit 528 Millionen Franken doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum und legte auf vergleichbarer Basis um 130 Prozent zu. Damit hat das Unternehmen die Erwartungen der Analysten beim Umsatz und EBIT deutlich übertroffen.

Der starke Wachstumskurs der letzten Quartale habe sich fortgesetzt, schrieb der Konzern. "Wir gehen davon aus, dass sich diese Dynamik durch die Übernahme von Firestone Building Products und die vielen angekündigten staatlichen Konjunkturprogramme beschleunigen wird", erklärte CEO Jan Jenisch in der Mitteilung.

Mit Blick nach vorne rechnet LafargeHolcim mit eines Fortsetzung des Trends. Der Umsatz soll auf vergleichbarer Basis im Gesamtjahr um 3 bis 5 Prozent zulegen. Beim bereinigten EBIT auf vergleichbarer Basis wird mit einem Wachstum von mindestens 10 Prozent gerechnet. Bislang hatte das Unternehmen ein Plus von 7 Prozent erwartet.

(AWP)