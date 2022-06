Die Aktie von Holcim fällt am Montag im frühen Handel bis 1,4 Prozent auf 43,10 Franken. Sie ist damit der schlechteste Titel im Swiss Market Index, der 0,6 Prozent zulegt.

Die UBS senkte das Rating für Holcim auf "Neutral" von zuvor "Buy" und reduzierte das Kursziel auf 45 von 54 Franken. Der zuständige Analyst sieht kaum mehr Potenzial für ein weiteres gutes Abschneiden der Aktie, weil sich der Titel zuletzt besser als die Konkurrenz geschlagen hatte. Hintergrund der guten Performance der Aktie war der Verkauf des indischen Geschäftes. Zwar dürfte die Umstrukturierung von Zement hin zu mehr Bauprodukten langfristig attraktiv

sein, aber auch Probleme mit sich bringen, schreibt der zuständige UBS-Analyst zudem.

Überdies machte der Holcim-Aktie wie auch anderen Baustoffherstellern zuletzt die Angst vor einer Rezession zu schaffen. Denn wenn die Zinsen weiter steigen und die Wirtschaft möglicherweise schrumpft, dürfte dies vor allem konjunktursensible Branchen treffen. In einem solchen Umfeld wird in der Regel weniger gebaut.

Die Aktie von Holcim hat sich in diesem Jahr bislang besser geschlagen als viele andere Schweizer Blue Chips. Mit einer Performance von minus 7 Prozent steht die Aktie von Holcim an fünfter Stelle des SMI in diesem Jahr, der im gleichen Zeitraum 16 Prozent eingebüsst hat.

(cash)