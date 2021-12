Das in der Metropolregion Minneapolis/St.Paul angesiedelte Unternehmen sei auf Betonprodukte für Wohngebäude und kleine Gewerbebetriebe spezialisiert, teilte Holcim am Dienstag mit. Angaben zum Kaufpreis oder zum Umsatz werden keine gemacht.

Die Ergänzungsakquisiton stärke die Präsenz in einem Wachstumsmarkt und leiste einen Beitrag zur Strategie, das Angebot an kohlenstoffarmen Produkten und Lösungen zu erweitern, so die Meldung. Alle Mitarbeiter von Marshall Concrete Product würden weiter beschäftigt und in die Ländergesellschaft von Holcim in den USA integriert.

(AWP)