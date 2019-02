Konkret hat LafargeHolcim den gesamten Anteil von 80,6 Prozent an Holcim Indonesien veräussert. Auf 100-Prozent-Basis habe Holcim Indonesien einen Unternehmenswert von 1,75 Milliarden Dollar, teilte LafargeHolcim am Freitag in einem Communiqué mit.

Mit den Erlösen verbessert der Zementkonzern das Verhältnis von Nettofinanzschulden zum wiederkehrenden EBITDA um 0,2 deutlich. Per Ende 2019 liegt der Zielwert des Verhältnisses bei 2 oder darunter, wie LafargeHolcim weiter schrieb.

(AWP)