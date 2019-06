72,98 Prozent der Ausschüttung erfolge in neuen Aktien, teilte der Baustoffkonzerns am Montag mit. Die restlichen 27,02 Prozent werden in bar ausbezahlt.

Der Aktienreferenzpreis, der Ausgabepreis, das Bezugsverhältnis und die Anzahl der neu auszugebenden Aktien werden den Angaben zufolge am 11. Juni veröffentlicht.

Die Generalversammlung hatte den Aktionären die Möglichkeit gegeben, die Dividende für 2018 in bar, in Form neuer Aktien oder als Kombination von beidem zu erhalten. Ende Mai ist die Wahlperiode abgelaufen.

(AWP)