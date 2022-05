“Ich erwarte, dass die Nettokäufe im Rahmen des APP sehr früh im dritten Quartal enden”, sagte sie am Montag in einem Blogbeitrag. “Dies würde uns bei unserer Sitzung im Juli eine Zinserhöhung ermöglichen, die unseren Leitlinien entspricht. Basierend auf dem aktuellen Ausblick dürften wir in der Lage sein, bis zum Ende des dritten Quartals aus den Negativzinsen auszusteigen.“

(Bloomberg)