Die US-Notenbank Fed könnte nach Darstellung der Notenbankerin Mary Daly im September erneut einen deutlichen Zinsschritt unternehmen. Eine Anhebung um 0,5 Prozentpunkte – 50 Basispunkte – wäre vernünftig, sagte die Präsidentin der Federal Reserve Bank von San Francisco am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Sollte die Inflation jedoch weiter stark steigen, könnten 75 Basispunkte angebracht sein. Ein Leitzins von 3,4 Prozent zum Jahresende sei ein vernünftiges Ziel. Es sei voreilig von den Märkten, Zinssenkungen im kommenden Jahr zu erwarten, erklärte sie weiter. Am Dienstag hatte der Präsident der Fed-Zweigstelle in Chicago, Charles Evans, ebenfalls Erhöhungen von 50 oder 75 Basispunkten in Aussicht gestellt.

Die Federal Reserve hatte im Juli trotz heraufziehender Rezessionsgefahren den Leitzins im Kampf gegen die Inflation weiter kräftig erhöht. Die Notenbank hob ihn wie bereits im Juni um 0,75 Prozentpunkte an. Damit liegt der geldpolitische Schlüsselsatz in den USA in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent. Die nächste Zinssitzung der Fed ist für den 20. und 21. September geplant.

(Reuters)