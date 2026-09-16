Dies geht aus einem Schreiben des klinischen Entwicklungsteams des Unternehmens hervor, das das Onlineportal «Endpoints» gefunden und zitiert hat.
Das «Community-Update» wurde auf der Website der Europäischen Organisation für Fachleute und Menschen mit ALS veröffentlicht. In dem Schreiben erklärte Novartis, dass der TREM2-Stabilisator und -Aktivator die gesteckten Ziele in der Phase-II-Studie «Astrals» verfehlt habe.
Das Schreiben ist vom 25. August 2026. Damit steigt die Zahl der klinischen Rückschläge für Novartis innerhalb der letzten drei Wochen auf vier. Zur Erinnerung: Zunächst musste der Konzern drei Todesfälle in Studien zu seinem Autoimmun-CAR-T-Therapeutikum hinnehmen. Dann folgten Forschungsrückschläge in einer Phase-III-Studie im kardiovaskulären Bereich und bei einem neuromuskulären Behandlungskandidaten aus der 12-Milliarden-Dollar-Übernahme von Avidity Biosciences.
Die detaillierten Ergebnisse aus der Astrals-Studie sollen laut dem Schreiben im Dezember 2026 auf einem internationalen ALS-Symposium vorgestellt werden.
(AWP)