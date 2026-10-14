Auslöser ist unter anderem die Entwicklung an den internationalen Anleihenmärkten. Denn anders als die Saron-Hypotheken, die am Leitzins der Schweizerischen Nationalbank «gekoppelt» sind, orientieren sich die Festhypotheken an den langfristigen Zinsen der Staatsanleihen. So ist in den USA die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen jüngst über 5,3 Prozent geklettert - der höchste Stand in zwei Jahrzehnten. Auch in der Schweiz ging es nach oben: Die Rendite zehnjähriger Eidgenossen stieg innerhalb weniger Tage von unter 0,4 Prozent auf zeitweise über 0,65 Prozent, bevor sie auf rund 0,54 Prozent zurückfiel.