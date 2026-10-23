Doch muss sie nicht nur die Wirtschaftsflaute im Auge halten, sondern auch den Preisauftrieb in Schach halten. Die Inflationsrate lag nach Regierungsangaben zuletzt bei ​7,22 Prozent. «Der aktuelle Preisdruck bleibt hoch. Die Inflationserwartungen verharren auf einem ​hohen Niveau», konstatierte die Notenbank. In ihrem Basisszenario ​geht sie davon aus, dass der Leitzins noch sinken wird. Für 2027 veranschlagt sie im Durchschnitt ein ‌Niveau von 12,5 bis 13,5 Prozent. Zugleich soll die Inflation im kommenden Jahr wieder 4,0 Prozent erreichen und auch in der Folgezeit auf diesem Zielwert der Zentralbank verharren. ​Für ​2026 erhöhte die Zentralbank ihre Inflationsprognose auf ⁠7,1 bis 7,6 Prozent.