ELMAR VÖLKER, LBBW:

«Dieses Mal schlägt das Pendel wieder in die Gegenrichtung aus: Nach der Enttäuschung vom Juli überzeugt der Arbeitsmarktbericht für August ‌mit einem sehr soliden Stellenplus, nebst Aufwärtsrevision für die Vormonate. Die US-Notenbank muss mithin nicht befürchten, dass der Arbeitsmarkt in ​eine Krise rutscht. Heisst: Die ​Währungshüter können sich geldpolitisch voll auf ​die Entwicklung der Inflation konzentrieren. Die Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinsanhebung auf ‌der anstehenden Fed-Sitzung am 16. September ist damit ein wenig gestiegen. Das Zünglein an der Waage dürften ​aber unverändert ​die Konsumentenpreisdaten für ⁠August sein, die in genau einer ​Woche veröffentlicht werden.»