Trump war im Januar 2025 mit dem Versprechen ins Weisse Haus zurückgekehrt, die Inflation einzudämmen. Bei den Kongresswahlen wollen seine Republikaner knappe Mehrheiten in beiden Kammern verteidigen. Ein Verlust der Kontrolle über den Senat oder das Repräsentantenhaus ‌könnte Trumps politische Vorhaben in den letzten beiden Jahren seiner Amtszeit erschweren. «Sollten die Republikaner die Mehrheit im ​Senat verlieren, wäre es Trump auch nicht möglich, kontroverse eigene Kandidaten für etwaige freie Posten im Fed-Board durch den Bestätigungsprozess zu bringen», so die Commerzbank-Ökonomen. Damit dürfte der Einfluss Trumps auf die Fed mittelfristig abnehmen: «Die Fed wird hoffen, dass sie dadurch wieder aus der politischen Schusslinie gerät.»