“Der Spread und die Erhöhung der Zinsen werden die private Nachfrage verringern, auch wenn dies nicht sofort, sondern erst in einigen Monaten geschehen wird”, sagte Francesco Giavazzi in dieser Woche bei einer Veranstaltung in Rom. “Die EZB erhöht die Zinsen, um auf den Anstieg der Inflation mit dem falschen Instrument zu reagieren. Wir haben keine nachfragebedingte Teuerung wie in den USA, sondern eine an die Gaspreise gekoppelte Inflation.”

Draghi ist seit Februar letzten Jahres italienischer Ministerpräsident. Er hat vor einer Überreaktion auf die Rekordinflation gewarnt, während seine Nachfolgerin an der EZB-Spitze, Christine Lagarde, den ersten Zinserhöhungszyklus der Bank seit mehr als einem Jahrzehnt einleitet. Nach dem jüngsten sprunghaften Renditeanstieg bei Anleihen von Staaten wie Italien hat der EZB-Rat heute eine Dringlichkeitssitzung begonnen, um die Lage zu erörtern.

Giavazzi betonte auch, dass die EZB nicht über die richtigen Instrumente für die Art von Inflation verfügt, die in Europa zu beobachten ist. Um die steigenden Preise einzudämmen, sei mehr Hilfe der Regierungen des Euroraums vonnöten. Ein Sprecher Draghis sagte, Giavazzi habe seine private Ansicht geäussert, und lehnte weitere Kommentare ab.

