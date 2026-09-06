Bei ihrer auswärtigen Sitzung in Berlin, der ​ersten in der Bundeshauptstadt seit Oktober 2011, wird die EZB aktualisierte Projektionen zu Inflation und Wirtschaftswachstum vorlegen. Der irische Notenbankchef Gabriel Makhlouf ​liess bereits durchblicken, dass die Wachstumsprognose für die Euro-Zone für dieses Jahr «leicht» angehoben werde. Die Fachleute der ​EZB erwarteten im Juni ein Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 0,8 Prozent für 2026. Bei der Inflation gingen sie davon aus, dass sie auf kurze Sicht erhöht bleiben werde, da die Energiepreise infolge des Krieges im Nahen ‌Osten gestiegen seien: «Wenn die Ölpreise sinken, wie es die Preise auf dem Terminmarkt erwarten lassen, dürfte die Inflation 2028 wieder zum Zielwert von zwei Prozent zurückkehren», hiess es damals.