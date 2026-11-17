Der Dollar-Index markierte mit 103,70 Punkten ein frisches 19-Monats-Hoch. Der anhaltend hohe ‌Inflationsdruck in den USA hat die Spekulationen auf steigende Zinsen zuletzt ‌wieder deutlich angefacht. Auch ein XL-Schritt zum Jahresende ​lag für Investoren nun im Bereich des Möglichen, nachdem US-Notenbankdirektor Christopher Waller ein «entschlosseneres Vorgehen» und eine kräftige Erhöhung um einen halben Punkt für Dezember ins Spiel gebracht hatte.